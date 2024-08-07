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Antalya'da İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturan Online Platform Oluşturuldu

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Antalya'da Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) işbirliğinde 'Kariyer Projesi' kapsamında iş arayanlarla işverenleri buluşturan online platform oluşturuldu.

Antalya'da Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) işbirliğinde "Kariyer Projesi" kapsamında iş arayanlarla işverenleri buluşturan online platform oluşturuldu.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yaptığı açıklamada, projeyle iş gücü piyasasını destekleyerek istihdamı yükseltip işverenlere ve çalışanlara kolaylık sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İş arayanlara yerel iş fırsatlarına erişim, kariyer danışmanlığı gibi imkanlar sunarak profesyonel ağlar kurmalarına yardımcı olunacağını aktaran Güngör, işverenlere de nitelikli adaylara hızlıca ulaşma, işe alım süreçlerini hızlandırma ve maliyetleri düşürme fırsatı sağlanacağını bildirdi.

Projenin yerel ekonominin gelişmesine de katkı sağlayacağını kaydeden Güngör, "İş tecrübesine sahip adaylardan çalışma hayatına yeni atılan gençlere kadar çok geniş bir veri tabanı oluşturulacak. Platformun sunduğu araçlar sayesinde de fiziksel evrak işlemleri azaltılacak ve iş yükü hafifletilecek. Platform ücretsiz hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Güngör, iş arayan ve iş verenlerin platforma "kariyer.matso.tr" adresinden ulaşabileceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Manavgat Akdeniz Antalya Ekonomi Güncel Haberler

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