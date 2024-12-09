Antalya'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı", Antalya'da gerçekleştirildi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde yapılan etkinliğe 272 öğrenci katıldı.

Vali Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, ilk olarak Antalya'da düzenlenen çalıştayın, farklı illerde sürdürüleceğini bildirdi.

Etkinlikle gençlerin geleceğe dair vizyonlarını ortaya koyacağını dile getiren Şahin, "Her gün dünya değişiyor. Sizler de bunun birer parçasısınız. Burada küresel konulara değineceğinize inanıyorum. Kendi sorunlarınızı ve geleceğe dair düşüncelerinizi belirtin, bu politika belgesi sizlerle şekillenecek ve görüşleriniz belgenin istikametini değiştirecek. Bu yüzden duyarlı gençler olarak ülke sorunlarına da yer vermenizi diliyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da projeyle gençlere daha yaşanılabilir ortam sunmak istediklerini söyledi.

Gençlerin fikirleriyle yürümek istediklerini anlatan Gürhan, "Toplumun her kesiminden gençlerin istekleriyle belirlenen çalıştayda, 11 çalışma konusu belirlendi. Afet ve acil durum, dayanıklılık, bilişim, gençlik ve spor projeleri gibi yaşanabilir dünya çalışmaları ve çevre konularını değerlendireceğiz." dedi.

Etkinliğe katılan Antalya Spor Lisesi öğrencisi ve atletizm sporcusu Ömer Çağrı Aktan da sporculara verilen desteğin başarı getirdiğine ilişkin görüşlerini dile getirdi.