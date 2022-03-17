Antalya'da fuhuş operasyonunda bir zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da fuhuş operasyonunda bir zanlı yakalandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da fuhuş operasyonunda bir zanlı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şubesi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı ve Evrenseki mahallerinde bazı yabancı uyruklu kadınların şantaj yapılarak fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

Fuhşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu R.N. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title