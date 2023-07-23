Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında balkonda mahsur kalan bir kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında ev alev alev yanarken, itfaiye erleri merdiven yardımıyla kadını kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da çıkan yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 katlı binanın 2 'inci katında çıkan yangında balkonda mahsur kalan kadını, itfaiye merdiven yardımıyla kurtardı.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'inci katında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevler evi sararken, yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Balkonda mahsur kalan kadını gören itfaiye erleri, merdiven yardımı ile kadını bulunduğu yerden kurtardı. Alevli şekilde yanan daire ise müdahale edilerek söndürüldü. Mahsur kalan kadın ve evin alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.