Haberler

Antalya'da 24. Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği Başladı

Antalya'da 24. Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'nın Olimpos mevkisinde düzenlenen 24. Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği, Türkiye ve yurtdışından katılan sporcularla başladı. Etkinlikte çeşitli doğa sporları aktiviteleri gerçekleştirilecek.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği, Kumluca ilçesinin Olimpos mevkisinde başladı.

Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen şenliğe katılan sporcular bölgeye gelerek çadır kampına yerleşti.

TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, AA muhabirine, şenliğe Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Moldova ve Yunanistan'dan kaya tırmanışı ve doğa sporcularının katıldığını söyledi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 24 yıl önce ilk etkinliği Olimpos'ta yaptıklarını belirten Altuntaş, "Bu yıl yine burada aynı şekilde, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 102. yılında Olimpos'ta kaya tırmanışı şenliğimizi yapıyoruz. Doğa sporlarının, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sporları arasında yer alması için çalışıyoruz. Bu spor sayesinde arama kurtarma faaliyetlerinde akredite bir kulüp olarak olası afet durumlarında insanlara yardımcı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Şenlik kapsamında arama kurtarma faaliyeti tatbikatı, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler gerçekleştireceklerini anlatan Altuntaş, aynı zamanda alanında uzman dağcılarla kulüp üyelerini bir araya getirerek, tecrübelerini paylaşma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Kaya tırmanışına Çanakkale'den katılan Macit Şahin de böyle bir organizasyona katılmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde düzenlendiği için etkinliğin çok anlamlı olduğunu dile getiren Şahin, "Çok güzel kaya tırmanışı rotaları var. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.