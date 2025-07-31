Antalya'da 10 Milyon Lira Dolandırıcılığı Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Antalya'da 10 Milyon Lira Dolandırıcılığı Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı
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Antalya'da, 'MİT görevlisi' olduğunu söyleyen dolandırıcı, 10 milyon lira almak üzere bankaya gelen kadının suçüstü yakalandı. T.D., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

ANTALYA'da telefonla aradığı H.B. adlı kadının 10 milyon lirasını dolandırmak isteyen T.D., suçüstü yakalanıp tutuklandı.

Kentteki bir banka şubesinde 10 milyon lirayı dolara çevirmek isteyen H.B.'nin hareketleri şüpheli bulununca polise haber verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, harekete geçti. Ekipler, H.B. ile görüştü. H.B., kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtan kişilerin telefonla aradığını, arayan kişinin 'Adınız kara para aklama olayına karıştı' söyleminde bulunarak üzerinde baskı kurduğunu ve yönlendirmelerle bankaya parasını çekmeye geldiğini belirtti. Polislerle birlikte hareket eden H.B.'den 10 milyon lira karşılığı 247 bin doları elden almaya gelen T.D., para poşetini aldığı esnada suçüstü yakalandı. T.D.'nin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu ve sim kartına el konuldu. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen T.D., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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