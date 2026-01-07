Antalya'ya hava yoluyla gelen turistte 17 milyon rekoru

YURT dışı turizmde 17 milyon 122 bin 548 sayısına ulaşılan Antalya'da, 2025 tüm zamanların rekor yılı oldu. Milliyetlere göre dağılımda Ruslar 4 milyonu, Almanlar 3,5 milyonu aşarak, turizmdeki toplam payları yüzde 48 olarak gerçekleşti. Antalya'ya gelen her iki turistten biri Rus ya da Alman.

Dünyanın en çok turist ağırlayan 10 şehri listesinde 8'inci, dünyanın en iyi 10 destinasyonu listesinde 5'inci sıradaki Antalya'da 2025 yılı, yurt dışı turizmde tüm zamanların rekor yılı oldu. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2025'te Antalya'ya, önceki yıla göre yüzde 1,17 oranında artışla 17 milyon 122 bin turist geldi. Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente hava yoluyla gelen turist sayısı ilk kez 2025 yılında 17 milyonu aşmış oldu. Kente 2024 yılında 16 milyon 925 bin, 2023 yılında 15 milyon 689 bin, 2022 yılında 13 milyon 508 bin turist gelmişti.

TURİZM TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMI

2025 yılı turizm verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Yıl sonu resmi rakamlara göre Antalya'nın 2025 performansı belirlendi. Özellikle önümüzdeki yıllara zemin oluşturması açısından pazarların artma ve azalma eğilimlerine göz atmak, buna göre marketing ve tanıtıma yön vermek ve doğru stratejileri oluşturmak için sonuçları yorumlayarak değerlendirelim. 2025 yılında Antalya yurt dışından 16 milyon 22 bin turist ve 1 milyon 100 bin gurbetçi olmak üzere 17 milyon 122 bin geliş ile turizm tarihinin en yüksek rakamına ulaştı" dedi.

Rus turistlerin uzun bir zaman sonra 4 milyonu aştığına ve birinciliği koruduğuna dikkati çeken Yavuz, "Almanlar da uzun süre sonra 3,5 milyonu geçti. İki ülkenin toplamı 7,5 milyon, pazar payları yüzde 48 oldu. Neredeyse 2025 yılında gelen her iki turistten biri ya Rus veya Alman" diye konuştu.

İNGİLİZLER VE POLONYALILAR İLK DÖRTTE

İngilizlerin çok küçük bir kayıp ve 1,5 milyonla üçüncü sıradaki yerini koruduğunu açıklayan Recep Yavuz, "Polonya geçen yıla göre küçük bir artışla 1 milyon 280 binlik potansiyeli yakaladı. Beşinci sırayı 465 bin kişi ile Hollanda aldı. İlk dört sıralaması son 4 yılda değişmedi" dedi.

EN DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ UKRAYNA'DAN

2025 yılının en dikkat çeken artışının yüzde 23 ile Ukrayna'dan geldiğini belirten Yavuz, "Savaş ertesinde Ukrayna ilk kez yarım milyona yaklaştı. Ukraynalıların önemli kısmının Almanya, Polonya gibi ülkelerden geldiği görüldü. Kazakistan ve İran'dan önemli düşüşler dikkati çekti" diye konuştu.

GURBETÇİLER YİNE 1 MİLYONU GEÇTİ

Gurbetçilerin son iki yıldır 1 milyonun üzerinde gelişle artışı sürdürdüklerini dile getiren Yavuz, "2025 yılında gurbetçiler yüzde 8,7 oranında artışla 1 milyon 99 bin kişiye ulaştı. 2024 yılında ise 1 milyon 11 bin, 2023 yılında 928 bin, 2022'de 682 bin gurbetçi gelmişti" dedi.

ANTALYA TESTTEN GEÇTİ

Antalya'ya en çok turist gönderen ilk 20 ülkeden 10'unun geçen seneye göre artarken, 10'unun düştüğünü ifade eden Yavuz, "Sayısal olarak Antalya fiyatların çok arttığı bir dönemde testten geçti. Fiyatlara tepki konaklama süresinin kısalması, tatil dönemlerinin değişmesi, bölge tercihlerinin değişmesi şeklinde gerçekleşti" diye konuştu. Havalimanına inenlerin bir kısmının otel yerine bireysel konaklamaları tercih ettiğinin gözlemlendiğini belirten Yavuz, "Bu da otel doluluklarına olumsuz etki yaptı. Antalya turizminin iskeletinin değişmediğinden yola çıkarak yeni pazarlara yönelmenin önemine parmak basmakta yarar var. 2026 için temkinli olmak ve sağlıklı hedefler koymak doğru olur. Bence ilk hedef 2025 sayılarına ulaşmak olmalıdır" dedi.

ÜLKELERE GÖRE 2025 TURİZMİ

Antalya'ya geçen yıl gelen turist sayı ve sıralaması ise şöyle:

"Rusya yüzde 3,4 artışla 4 milyon 45 bin kişi. Almanya yüzde 1,6 artışla 3 milyon 554 bin kişi. İngiltere yüzde 1 düşüşle 1 milyon 557 bin kişi. Polonya yüzde 1 artışla 1 milyon 280 bin kişi. Hollanda yüzde 4,9 düşüşle 464 bin kişi. Ukrayna yüzde 23 artışla 428 bin kişi. Romanya yüzde 3,2 düşüşle 417 bin kişi. Kazakistan yüzde 15 düşüşle 381 bin kişi. Çek Cumhuriyeti yüzde 3,4 düşüşle 291 bin kişi. Litvanya yüzde 10 artışla 250 bin kişi. Slovakya yüzde 7 düşüşle 201 bin kişi. Danimarka yüzde 1 düşüşle 199 bin kişi. Belçika yüzde 1,6 düşüşle 191 bin kişi. Avusturya yüzde 4 artışla 190 bin kişi. Belarus yüzde 1,8 artışla 185 bin kişi. Moldova yüzde 0,3 düşüşle 183 bin kişi. Fransa yüzde 0,6 artışla 180 bin kişi. İsviçre yüzde 2 artışla 169 bin kişi. İsveç yüzde 1,8 düşüşle 162 bin kişi. Macaristan yüzde 1,2 artışla 136 bin kişi. Norveç yüzde 6 düşüşle 116 bin kişi."