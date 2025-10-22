Anneden, diyabetli kızına anlık 'teknolojik' takip

Eskişehir'de 3,5 yıl önce Tip 1 diyabet teşhisi konulan badminton sporcusu Elif İclal Mercan'ın (13), kan şekerinin yükselmesinden ya da azalmasından endişe eden annesi Tuğba Mercan (43) doktor tavsiyesiyle koluna taktırdığı şeker ölçüm cihazıyla bir an olsun yalnız bırakmadığı kızını saniye saniye takip ediyor. Maç ve antrenmanlarda kızının şeker durumunu tribünde oturup elindeki cep telefonu uygulamasından izleyen Mercan, "İclal turnuvaya gittiği zaman sadece rakiplerine karşı değil, şekerine karşı da mücadele ediyor" dedi. Mercan, mola verildiğinde hemen 'Meyve suyunu iç' diye kızına işaret yaptığını söyledi.

Eskişehir'de Sinan ve Tuğba Mercan çiftinin 2 çocuğundan Elif İclal Mercan, 8 yaşında ilkokul öğrencisiyken badmintona ilgi duyarak bu spora başladı. Yaklaşık 1,5 yıl sonra evde rahatsızlanınca ailesi tarafından götürüldüğü hastanede şeker hastalığı olan Tip 1 diyabet teşhisi konuldu. Yapılan ölçümlerde kan şekeri değerinin 500'ün üzerinde olduğu anlaşıldı. Hastanede bir kısmı yoğun bakımda 10 gün tedavi gören Mercan taburcu edilirken, doktorları badminton sporuna devam etmesini tavsiye etti. Bunun üzerine ailesi, Mercan'ın maç ve antrenmanlarda anlık kan şekerini gösteren bir ölçüm cihazını koluna takıp, cep telefonu uygulamasından anlık olarak takip etmeye başladı.

BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMIYOR

Tip 1 diyabet hastalığı tanısını konulduğunda çok üzüldüğünü belirten Tuğba Mercan, kızını her gittiği badminton maç ve antrenmanlarında tribünde oturup elindeki cep telefonu uygulamasından takip ediyor. Kan şekerinin yükselmesi ya da azalması durumunda ise hemen müdahale ederek gerekli seviyeye getiriyor. Hastalığı ilk öğrendiğinde konduramadığını ama zamanla alıştığını söyleyen Mercan, "İlk öğrendiğinizde konduramıyorsunuz ama daha sonrasında alışmak zorundasınız. 'Çocuğuna nasıl daha faydalı olabilirim? Onun sağlığını nasıl koruyabilirim?' gibi endişeler başlıyor. Ben elimden geldiğince onun için en iyisini yapmaya çalışıyorum. İclal'i antrenmanlarda yalnız bırakmak istemiyorum ama artık büyüyor. Bir şekilde kendi kendisini de idare etmesi gerekiyor ama ben şu anda küçük olduğu için yalnız bırakmıyorum. Antrenmanlara ve turnuvalara beraber gidiyoruz. Ben sürekli başındayım, benim olmadığım zamanlarda da mutlaka babası yanında oluyor. İclal badmintona tutkuyla bağlı, onun hayalleri ve hedefleri var. Ben de her annenin yapacağı gibi ona destek oluyorum. Sürekli yanında ve peşindeyim. Turnuva ve antrenmanlara beraber gidip, geliyoruz" dedi.

'İCLAL HEM RAKİPLE HEM DE ŞEKERİYLE MÜCADELE EDİYOR'

Tuğba Mercan, kızı Elif İclal'in maçlarını seyrederken, maçın sonucundan çok kızının kan şekeri değerleri için endişelendiğini söyledi. Kızının bir yandan maçına odaklanırken diğer yandan da kan şekerini dengede tutmaya çalıştığını söyleyen Mercan, "Tip 1 diyabet 7/24 takip gerektiren bir hastalık. Sürekli kan şekerini izlemeniz gerekiyor. Diyabet teknolojileri, özellikle de sensörler bize çok yardımcı oluyor. Sensörden sürekli kan şekerini görebiliyorum, eğer özellikle çıkıyorsa ya da istediğimiz aralıkta değilse insülin ile müdahale ediyoruz. Düşüyorsa da meyve suyu ve kesme şeker gibi basit şekerlerle bir an önce şekeri toparlamaya çalışıyoruz. İclal turnuvaya gittiği zaman sadece rakiplerine karşı değil, şekerine karşı da mücadele ediyor. Diğer çocuklar sadece rakipleriyle mücadele ederken, İclal ve ben o a anda şekerini de dengede tutmak zorundayız çünkü maç esnasındaki adrenalinle beraber şekeri yükselebiliyor. O anda müdahale etmek gerekiyor. Her anne baba heyecan yaşıyor, ben de çok heyecanlanıyorum ama maçı kazanıp, kaybetmesinden ziyade o an 'şekeri yükselecek mi ya da düşecek mi' endişesi yaşıyorum. Mola verildiği zaman hemen 'Meyve suyunu iç' diye işaret yapıyorum" diye konuştu.

'ANTRENÖRÜM MAÇ İÇİN ANNEM İSE MEYVE SUYU İÇMEM İÇİN SESLENİYOR'

Badminton sporunu çok sevdiğini söyleyen Elif İclal Mercan, spordan ayrı kalmamak için günlük hayatında daha özenli olduğunu söyledi. Anne ve babasının ona her zaman destek verdiği için daha güvenli hissettiğini dile getiren Mercan, annesinin de antrenör gibi saha kenarından kendisine seslendiğini söyledi. Mercan, "Hayalim milli sporcu olmak daha sonrasında da Avrupa şampiyonalarına katılmak. Şeker hastası olduğumu öğrendiğimde spor yapıp yapamayacağım hakkında korkmuştum ama doktorum spor yapabileceğimi söyledi. Hastalığımı öğrendikten sonra günlük hayatımda daha sağlıklı beslenip, daha dikkatli oldum. Annem ve babamın her antrenman ve maçımda benim yanımda olmaları bana güven katıyor. Bazen takip edebiliyorum, şekerim yükseldiğinde ya da düştüğünde annem ve babam biraz panik oluyor. Maç içerisinde bazen şekerimin düştüğünü hissedebiliyorum, tabii ki biraz stres oluyorum. Sonrasında da şekerimi yükseltecek şeyler yapıyorum. Annem bazen kenardan, şekerim yükselsin diye 'meyve suyu iç' diye bağırıyor. Maç sırasında antrenörüm maç için, annem ise meyve suyu içmem için taktik veriyor" dedi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,