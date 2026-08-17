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Anket: ABD'li seçmenlerin çoğu Trump yönetiminde mali durumlarının kötüleştiğini düşünüyor

Anket: ABD'li seçmenlerin çoğu Trump yönetiminde mali durumlarının kötüleştiğini düşünüyor
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Financial Times anketine göre ABD'li seçmenlerin yüzde 53'ünden fazlası, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana mali durumlarının kötüleştiğini belirtti. Bağımsız seçmenlerin yüzde 57'si ve Cumhuriyetçilerin dörtte biri de bu görüşte. İstihdam ve ekonomi konularında Demokratlar öne çıkarken, enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Uzmanlar, bu olumsuz algının ara seçimlerde Cumhuriyetçilere zarar verebileceğini ifade ediyor.

WASHINGTON, 17 Ağustos (Xinhua) -- Financial Times'ın düzenlediği bir anketin sonuçlarına göre ABD'li seçmenlerin çoğu, Başkan Donald Trump yönetiminde durumlarının giderek kötüleştiğini düşünüyor. Trump'ın ekonomiyi yönetme biçiminden ve hayat pahalılığından duyulan memnuniyetsizlik giderek daha fazla dile getiriliyor.

Londra merkezli araştırma şirketi Focaldata tarafından yapılan ankete katılan kayıtlı seçmenlerin yüzde 53'ünden fazlası, Trump'ın Ocak 2025'te Beyaz Saray'a geri dönmesinden bu yana mali durumlarının kötüye gittiğini belirtti.

Bağımsız seçmenlerin yaklaşık yüzde 57'si, kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanların ise yaklaşık dörtte biri de Trump döneminde durumlarının daha kötüye gittiği görüşünde.

Ülke genelinde yapılan anketin sonuçlarına göre, uzun süredir Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu alanlar olarak görülen istihdam ve ekonomi konularının ele alınmasında Demokratlar önde çıkıyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun kısa süre önce açıkladığı veriler, enflasyonun temmuz ayında yavaşlasa da yüksek seviyelerde seyrettiğini göstermişti.

Büronun verilerine göre, tüketici fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,4 artış kaydetti.

Brookings Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Darrell West, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Enflasyon, ücret artışlarını geride bırakıyor ve insanlar faturalarını ödemekte zorlanıyor. Birçok kişi gıda, benzin ve sağlık harcamalarının artan maliyetlerine ayak uyduramadığını düşünüyor.

Ekonomiye ilişkin genel algının olumsuz olduğunu kaydeden uzmanlara göre bu durum, ara seçimlerde Cumhuriyetçilere zarar verebilir.

New Hampshire'daki Saint Anselm Koleji'nde Siyaset Bilimi Profesörü olarak görev yapan Christopher Galdieri, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Ekonomik göstergeler ne yönde olursa olsun halk arasında ekonomiyle ilgili genel bir hoşnutsuzluk gözlemliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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