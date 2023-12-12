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Ankara'ya şehit ateşi düştü

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Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in (25) acı haberi, Ankara'daki baba ocağına ulaştı.

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in (25) acı haberi, Ankara'daki baba ocağına ulaştı. Şehit Teğmenin 29 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Yine ölmedim ifadesine yer verdiği öğrenildi. Pençe- Kilit Operasyonunun sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde, teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, şehit oldu. Şehit Teğmen Emir'in acı haberi, Battalgazi Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin emekli polis olan babası ile annesinin yaşadığı ev ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Eril Alperen Emir'in cenazesi, yarın öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek törenle Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek.

'YİNE ÖLMEDİM'

Öte yandan, Eril Alperen Emir'in şehit olmadan önce annesi ile telefonla konuştuğu öğrenildi. Ayrıca, Şehit Teğmen Eril Alperen Emir'in sosyal medya hesabından 29 Kasım'da yaptığı paylaşım da yürek burktu. Şehit Teğmen

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Piyade Teğmen Ankara Güvenlik Terör Güncel Haberler

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