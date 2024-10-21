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Ankara Valisi Vasip Şahin Çubuk'ta Ziyaretlerde Bulundu

Ankara Valisi Vasip Şahin Çubuk'ta Ziyaretlerde Bulundu
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Çubuk'ta kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin yanı sıra, Hayvancılığa Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Çubuk'ta kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır tarafından karşılanan Vali Şahin, ilçe kaymakamlığında ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Vali Şahin, belediye ziyaretinde de İlçe Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve belediye başkan yardımcılarıyla görüştü.

Çubuk'ta kurulan Hayvancılığa Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulunan Şahin, üretici ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Vali Şahin'e İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Feyyaz Ayyılmaz, daire amirleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Yerel Yönetim Kaymakamlık Vasip Şahin Politika Ekonomi Güncel Yaşam Çubuk

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