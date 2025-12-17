Haberler

Ankara Valisi Şahin, ATO ve Aso Başkanlarıyla Beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterinden oluşan bir heyet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.

(ANKARA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterinden oluşan bir heyet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Şahin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ATO, ASO, Ticaret Borsa Başkanları ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterinden oluşan heyetimizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek ilimiz genelinde sürdürülen çalışmalar ile yürütülen proje ve yatırımlar konusundaki verileri arz ettik ve talimatlarını aldık. Değerli kabulleri ve kıymetli destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arzediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
title