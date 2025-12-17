Ankara Valisi Şahin, ATO ve Aso Başkanlarıyla Beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterinden oluşan bir heyet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Şahin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ATO, ASO, Ticaret Borsa Başkanları ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterinden oluşan heyetimizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek ilimiz genelinde sürdürülen çalışmalar ile yürütülen proje ve yatırımlar konusundaki verileri arz ettik ve talimatlarını aldık. Değerli kabulleri ve kıymetli destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arzediyoruz." ifadesini kullandı.