Ankara'nın Küresel Erişilebilirliği Artıyor

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkent'in tüm turizm çeşitlerinde gelişmesi, ekonomisinin büyümesi ve aktarmalı uçuşlarla gerçekleşen zaman ve kaynak kaybının önlenmesi için Ankara'nın küresel erişilebilirliğinin artmasının önemine dikkati çekerek, dış hat uçuşlarının sayı ve destinasyon açısından geliştirilmesinin stratejik önemine vurgu yaptı. Baran, "Başkentimiz ile dünya başkentlerini AJet'in direkt uçuşlarıyla birbirine bağlayalım" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Satış Başkanı Macid Boyar, Ticari Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya'yı konuk etti.

Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına gerçekleştirilen direkt uçuşların mevcut durumu ve geliştirilme potansiyelinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği görüşmede konuşan Baran, Ankara ekonomisinin gelişimi açısından direkt uçuşların önemini anlattı. Ankara'nın, Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü, en çok ithalat yapan ikinci ili olduğunu ve 190'ı aşkın ülkeyle dış ticaret bağı kurulduğunu bildiren Baran, seyahat edilecek destinasyon sayısının artmasının ticaretin gelişimine katkı sağlayacağını dile getirdi. Baran, "Başkentimiz ile dünya başkentlerini AJet'in direkt uçuşlarıyla birbirine bağlayalım" diye konuştu.

"Sağlık turisti direkt uçmak istiyor"

Türkiye'nin yönetim merkezi Ankara'nın, Avrupa'nın en büyük iki hastanesine sahip olduğunu, 446 belgeli tesisiyle sağlık turizmi hizmeti verdiğini anlatan Baran, sağlık turistinin aktarmalı yolculuk yapmak istemediğini söyledi. Baran, "Ankara'nın sağlık turizminde ve diğer alanlarda gelişimine ivme kazandırmak için direkt uçuşlarla dünyaya açılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın karayolları, yüksek hızlı ve normal tren ağlarıyla tüm Anadolu'yla bağlantılı olduğunu kaydeden Baran, Ankara'nın çevresinde yer alan tüm şehirlerin Esenboğa'dan yurtdışına uçma konusunda potansiyel taşıdığını anlattı. Baran, "Tam da bu yüzden Ankara'ya 'Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Baran, Başkent'te 20 bini aşkın yabancı öğrencinin eğitim gördüğüne de dikkati çekerek, yabancı öğrenci sayısının artması açısından da direkt uçuşların önemli olduğunu söyledi. Baran, konuşmasının ardından ATO tarafından hazırlanan "Direkt Uçuş Raporu"nu Genel Müdür Sarp'a takdim etti.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp da Ankara'dan yurtdışına uçuşları önemsediklerini ve yatırım programlarında uçak ve uçuş sayısının artırılmasının yer aldığını belirterek, "Yatırımlarımızı Ankara'ya yönlendiriyoruz. 2033 hedefimiz Başkent uçuşlarını yüzde 75 oranında artırmak" diye konuştu.

ATO yönetimine AJet'in mevcut Ankara operasyonları ve hedeflerine ilişkin bir sunum gerçekleştiren Sarp, Başkent'in uçuş sayısının artması için yolcu sayısının artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalara değindi. Sarp, konuşmasında Ankara için sağlık ve alışveriş turizmini geliştirecek iki ayrı ortak çalışma grubu oluşturulması önerisinde bulundu.

Toplantıda, Ankara'nın uluslararası ulaşım ağındaki konumunun güçlendirilmesine yönelik somut adımlar atılması ve iki ayrı ortak çalışma yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İlik, Nihat Uysallı, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu ile ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran, Genel Sekreter Yardımcıları Abdurrahman Karabudakve İbrahim Tırpancı ile AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da yer aldı.