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Ankara'nın Çubuk ilçesinde ekmek fırınları denetlendi

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Çubuk Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek fırınlarını denetledi. Denetimde hijyen ve gramaj kurallarına uymayan işletmelere toplam 30 bin 390 lira para cezası kesildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zabıta ekipleri ekmek üretimi yapan fırınları denetledi.

Çubuk Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek fırınlarına yönelik denetimde bulundu.

Denetimde ekipler, fırınların fiziki şartları, hijyen, gıda güvenliği, yangın güvenliği ve gramajı kontrol etti.

Denetimde hijyen ve gramaj kurallarına uymayan işletmelere toplam 30 bin 390 lira para cezası kesildi.

Başkanı Baki Demirbaş, vatandaşların huzur ve refahı için başta fırınlar olmak üzere gıda üretimi yapan iş yerlerini sık sık denetlediklerini belirtti.

Zabıta ekiplerinin halkın sağlığı ve huzuru için özveriyle çalıştığını vurgulayan Demirbaş, "Ani denetimlerin yanında ekiplerimiz, haftalık rutin denetimlerini de özenle sürdürmektedir. Denetimlerde temiz ve sağlıklı ürün üreten esnafımıza ekiplerimiz tarafından teşekkür ediliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çubuk Belediyesi Ekonomi Zabıta ankara Ekmek Çubuk Belediye Ekonomi Güncel Haberler

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