Ankara Merkezli 'Change Araç' Operasyonu: 35 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını, 10'unun tutuklandığını açıkladı. Geçen yıl 19 ilde yapılan operasyonda ise toplam 407 şüpheli yakalanarak vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 10 ilde 'Change araç' şebekelerine düzenlenen operasyonda 35 şüphelinin yakalandığını, 10'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını hacizli, çalıntı ve kaçak araçlara kopyalayarak satışını yapan 'Change araç' şebekesine yönelik düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, 'Change araç' şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı, bunlardan 10'u tutuklandı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ediyor.

2025 yılının ilk 9 ayında 19 ilde 'Change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda da 495 vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 160'ı tutuklandı, 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin çeşitli marka-model 495 adet aracı change yaparak vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
