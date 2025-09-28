Ankara İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde Kapasite Artışı Projesi Başlatıldı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, artan nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Ankara İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde "4. Ünite Kapasite Artışı Projesi"ni hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, finansmanı Dünya Bankası ve İller Bankası aracılığıyla sağlanacak Ankara İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinin "4. Ünite Kapasite Artışı Projesi" için ASKİ'de müşavirlik sözleşmesi imzalandı.

İhale süreci devam eden projede 4. ünitenin inşaatına Ekim 2025'te başlanması ve iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Söz konusu proje ile kentin su arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve uzun vadede kesintisiz, sağlıklı içme suyu temininin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Ankara'nın yüzde 90'ına su sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, şu anda 3 üniteyle günde 1 milyon 692 bin metreküp su arıtıyor. 4'üncü ünitenin devreye girmesiyle bu rakamın 2 milyon 256 bin metreküpe çıkması bekleniyor.