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Ankara İtfaiyesi, Ramazan Bayramı'nda Yangın Riskine Karşı Uyarıyor

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Ankara İtfaiyesi, Ramazan Bayramı'nda evlerinde bulunmayacak vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili için Ankara İtfaiyesince vatandaşların yangına karşı tedbirli olunması istendi.

Ankara İtfaiyesi'nin vatandaşların sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için 48 itfaiye istasyonu ve 320 personeliyle bayramda 7/24 görevde olacağının belirtildiği açıklamada, ABB İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri'nin ifadelerine de yer verildi.

Ramazan Bayramı tatili öncesi başkentlileri olası yangın, gölet ve barajlarda boğulma riskine karşı uyaran Çeri, bayram tatilinde evlerinde bulunmayacak vatandaşlardan elektrik şalterleri ile su ve doğal gaz vanalarını kapatmalarını isteyerek, prizlerde elektrikli aletlerin takılı bırakılmamasının önemine değindi.

Mesire alanlarında yakılacak piknik ateşi konusunda da uyarıda bulunan Çeri, "Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bugünlerde mesire alanlarında vakit geçirmek isteyen ailelerin, piknik ateşi yakılmasına müsaade edilen güvenli rekreasyon alanlarını tercih etmeleri ve piknikleri sonrasında muhakkak ateşin söndüğünden emin olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır"

ABB'den yapılan açıklamada öte yandan EGO otobüsleri, Ankaray, metro ve teleferiklerin 10-12 Nisan arasında ücretsiz olacağı anımsatılarak, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi belediyenin tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Arife gününden itibaren bayram boyunca, Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere 7 EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring hizmeti verileceğinin bildirildiği açıklamada, zabıta ekiplerinin bu süreçte kontrollerini sürdürecekleri ve AŞTİ'de güvenlik ve temizlik çalışmalarının da artırılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ASKİ Genel Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin bayram süresince görev başında olacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı İtfaiye Ankara Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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