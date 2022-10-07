Ankara haberleri... Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı Güncel Haberler Edinilen Ankara haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencilerince Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenledi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencilerince Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenledi. Çubuk Muammer Kandemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrencilerden Furkan Varlı tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Duanın ardından öğrenciler ilahiler seslendirdi, bazıları da kendilerinin yazdıkları "Peygamber Yaşasaydı" yazısını okudu. Okul öğretmenlerinden Mesut Çelik'in konuşmasının ardından katılımcılara ikramda bulunuldu. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ile davetliler katıldı. Kaynak: AA / Güncel Mevlit Kandili Hisarcık Ankara Çubuk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara haberleri... Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.