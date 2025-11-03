Haberler

Ankara'dan Bağdat'a Direkt Uçuşlar Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AJet'in Ankara'dan Bağdat'a direkt uçuşlar başlattığını duyurdu. Bu hattın, iki başkent arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik bağları güçlendireceği vurgulandı.

(ANKARA) - AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AJet tarafından Ankara'dan Bağdat'a direkt uçuşların başladığını duyurdu. Oktay, yeni hattın iki başkent arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik bağları güçlendireceğini belirterek, "Durmak yok, Ankara'mız için çalışmaya devam" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentimize bir direkt uçuş müjdesi daha" diyerek, "'Ankara Vizyon 2035' hedefleri doğrultusunda, AJet tarafından Ankara'dan 'Tiflis, Erbil, Madrid ve Barselona'ya başlatılan direkt uçuş hatlarına bugün itibariyle ' Bağdat' seferlerinin de eklendiğini" kaydetti.

Oktay, şunları kaydetti:

"Ankara ile Bağdat arasında başlatılan doğrudan uçuşların, sadece iki başkent arasında ulaşım hattı değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve ekonomik bağlarımızı da pekiştirecek yeni bir köprü olacağına inanıyoruz. Ortadoğu'nun kadim merkezlerinden Bağdat'a açılan bu yeni hava hattının, başkentimiz Ankara'dan bölgeye yönelik ticaret, diplomasi ve insan hareketliliğini artırarak iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza önemli katkılar sağlaması noktasında, THY ve AJet yönetimi başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Durmak yok, Ankara'mız için çalışmaya devam..."

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! Buzullar 2100 yılında tamamen yok olacak

İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! 2100 yılında yok olacaklar
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.