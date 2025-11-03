Ankara'dan Bağdat'a Direkt Uçuşlar Başladı

(ANKARA) - AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AJet tarafından Ankara'dan Bağdat'a direkt uçuşların başladığını duyurdu. Oktay, yeni hattın iki başkent arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik bağları güçlendireceğini belirterek, "Durmak yok, Ankara'mız için çalışmaya devam" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentimize bir direkt uçuş müjdesi daha" diyerek, "'Ankara Vizyon 2035' hedefleri doğrultusunda, AJet tarafından Ankara'dan 'Tiflis, Erbil, Madrid ve Barselona'ya başlatılan direkt uçuş hatlarına bugün itibariyle ' Bağdat' seferlerinin de eklendiğini" kaydetti.

Oktay, şunları kaydetti:

"Ankara ile Bağdat arasında başlatılan doğrudan uçuşların, sadece iki başkent arasında ulaşım hattı değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve ekonomik bağlarımızı da pekiştirecek yeni bir köprü olacağına inanıyoruz. Ortadoğu'nun kadim merkezlerinden Bağdat'a açılan bu yeni hava hattının, başkentimiz Ankara'dan bölgeye yönelik ticaret, diplomasi ve insan hareketliliğini artırarak iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza önemli katkılar sağlaması noktasında, THY ve AJet yönetimi başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Durmak yok, Ankara'mız için çalışmaya devam..."