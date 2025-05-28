Ankara'da Üreticilere Yüzde 50 Damla Sulama Borusu Desteği

Ankara'da Üreticilere Yüzde 50 Damla Sulama Borusu Desteği
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Ankara'da üreticilere yüzde 50 çiftçi katkı payı ile verilecek damla sulama borusu desteği için başvurular 31 Mayıs'a kadar devam ediyor. Proje ile tarımdaki verimliliğin artırılması ve su kaynaklarının daha bilinçli kullanımı hedefleniyor.

Ankara'da üreticilere yüzde 50 çiftçi katkı payıyla verilecek damla sulama borusu desteği için başvurular devam ediyor.

Güdül Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeyle tarımdaki verimliliğin artırılması ve su kaynaklarının daha bilinçli kullanımı amaçlanıyor.

Üreticilere yüzde 50 çiftçi katkı payıyla verilecek damla sulama borusu desteği için başvurular, 31 Mayıs mesai bitimine kadar "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada görüşü aktarılan Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, çalışmadan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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