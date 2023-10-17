Ankara'da traktör ile kamyonet çarpışması: Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralanan traktör sürücüsü Burhan Üstün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada, traktör sürücüsünün hızını gerektirdiği şeritten sürmemesi, kamyonet sürücüsünün ise kural ihlali yapması nedeniyle hak ihlali olduğu belirtildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralanan traktör sürücüsü Burhan Üstün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Polatlı istikametinde E-90 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan Üstün kontrolündeki 06 PAU 49 plakalı traktör, sağ şeritte seyir halindeyken en sol şeride geçerek Yakup Kılınç kontrolündeki 06 DHS 584 kamyonete çarptı. Traktör sürücüsü Üstün, olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Traktörde yolcu olarak yer alan Recai Işık'ın ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazada, Kılınç'ın Karayolları Trafik Kanununda belirtilen Asli Kusurlardan kural ihlali yaptığı, hayatını kaybeden traktör sürücüsü Üstün'ün ise çok şeritli yollarda yol ve trafik durumuna göre hızını gerektirdiği şeritten sürmemesinden dolayı hak ihlali yaptığı öğrenildi. - ANKARA