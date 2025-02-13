Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, bilet fiyatlarına yüzde 23.8 oranında bir artış yapılması teklifi görüşüldü. bekleniyor. Bu artışla birlikte, tam bilet ücretinin 26 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

BİLETLER 5 LİRA ZAMLANDI

Mevcut durumda 21 TL olan tam bilet ücreti, yüzde 23.8'lik zam oranı ile 26 TL'ye çıktı. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 lira, öğrenci bileti 13 lira olarak belirlendi.

ÖĞRENCİ ABONMANI 350 LİRA OLDU

Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ise, 350 lira oldu. EGO'dan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Başkent Ankara'da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücretle geçinen ve belediyemizden destek alan vatandaşlarımız için yeni bir uygulama başlatılmıştır. "Asgari Ücret Destek Paketi" kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca, sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir.

Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, AYLIK SINIRSIZ ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkânı sunulmaya devam edilecektir.

Özel Halk Otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir.