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Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu ulaşım tarifelerine yapılacak zam için görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerin ardından toplu ulaşıma zam yapıldı. Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, bilet fiyatlarına yüzde 23.8 oranında bir artış yapılması teklifi görüşüldü. bekleniyor. Bu artışla birlikte, tam bilet ücretinin 26 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

BİLETLER 5 LİRA ZAMLANDI

Mevcut durumda 21 TL olan tam bilet ücreti, yüzde 23.8'lik zam oranı ile 26 TL'ye çıktı. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 lira, öğrenci bileti 13 lira olarak belirlendi.

ÖĞRENCİ ABONMANI 350 LİRA OLDU

Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ise, 350 lira oldu. EGO'dan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Başkent Ankara'da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir.

Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Asgari ücretle geçinen ve belediyemizden destek alan vatandaşlarımız için yeni bir uygulama başlatılmıştır. "Asgari Ücret Destek Paketi" kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca, sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir.

Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, AYLIK SINIRSIZ ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkânı sunulmaya devam edilecektir.

Özel Halk Otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir.

Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıFurkan inci:

Ankara'da CHP'ye oy verenler Arkadan vermeyen kalmasın Lütfen haha

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Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Normaldir

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Haber Yorumlarıhakan ünal:

yazın vereceği konserlerin parasını nasıl çıkartacak ,,

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bu ülkede asgari ücretli, memur ve emeklilerin dışındaki herkes bir şekilde yoluna bakıyor. Dolar mı yükseldi yükselen doların iki üç misli yap zammı sakalına bak. Yakıt mı yükseldi yap yüksek zammını garip gureba her halükarda almak zorunda. Yine bak sakalına. Ama bordrolu kesim öyle mi? TÜİK'in uydurma rakamlarına cüzi bir zam alsın. Alınan o zam da üç dört ayda enflasyona ezdirilsin. Enflasyona karşı erimezse vergi dilimine karşı erisin. Bordrolu kesim kadar hakkı yenen başka bir sınıf yok.

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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

istanbulda 27 tl bilet

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Haber YorumlarıHasan Turk:

KOCAELİNDE ULASİMA TAKSİLERE YUZDE 30 ZAM GELDİ BİRAKİN OKKALİ MANSETİ TEK HARFİNİ BİLE YAYİNLAMADİLAR.SADEXE CHPLİ BELEDİYE BASKANİ OLURSA OKKALİ ZAM OKUYORUZ NİYE AKP KANALİ AMA AKP KANALİNDA GİRİS DE YASA DİSİ BAHİS REKLAMİ VAR DOKUNAN VARMİ YOK SEBEB İSTE YANDAS MANSETLER.

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Mansur başkan halk adamı, bir yanlışlık vardır bu kadar zam yapmaz diye düşünüyorum, Halkçı olan adam yapmaz böyle

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Mansur Yavaş halk otobüsçüleri ile anlaşır, danışıklı dövüşle "Belediye desteği kesti, indirimli ve serbest/ücretsiz yolcu taşımıyoruz" derler. Daha sonra CNG (Doğal gaz) a gelen zamlar asılır otobüslere, yıllara göre asgari ücret-bilet fiyatı oranı asılır. Üzerine şırak zam. Otobüslere bakım yapılmaz, bindiğin 3 tanesinden birisi yolda kalır, oturduğun yerden kafana şakır şakır klima suyu akar. Belediye memnun, halk otobüsçüsü memnun, vatandaş mağdur. Belediyeciliği çorba dağıtmaktan ibaret.

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Haber Yorumlarıdamat polat:

O yine iyi. Bilecik ilinde 18 tl den 25 tl ye çıktı. %39 zam yapıldı.

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Haber YorumlarıErdal Ozkan:

Kocaeli'de dünya zam yapıldı kimse görmüyor

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