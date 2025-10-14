Haberler

Ankara'da Tarım İstişare Toplantısı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Ticaret Odası'nın öncülüğünde düzenlenen tarım istişare toplantısında, ilçede yetiştirilen tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve kooperatif kurulması gerektiği vurgulandı.

Ankara'da Beypazarı Ticaret Odası öncülüğünde tarım alanında istişare toplantısı düzenlendi.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, odada yapılan toplantıda, ilçede yetiştirilen tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İlçenin tarım alanında daha fazla öne çıkması gerektiğini dile getiren Coşkun, "Oluşacak kooperatifle birçok sorunun çözüleceğini düşünüyor, çok şeyler başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelik de kooperatif kurulmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Oluşacak birliktelikten güç doğacaktır. Toplantıya katılanlar, böylesi bir çatı altında bir araya gelinerek ürünlerin işlenerek piyasaya arz edilmesinin daha önemli olduğunu beyan ettiler. Sonraki süreçte bu birlikteliğin oluşumuna bakacağız." diye konuştu.

Programa, Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Komisyonu üyesi Murat Karakaya ve üreticiler de katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bella Hadid'ten ruh sağlığı itirafı: Bu bir zayıflık değil

Uzun süredir hastalıkla savaşan ünlü isimden yürek burkan paylaşım
Mustafa Karataş'a zor soru: Kızım ateist biriyle evlenmek istiyor, ne yapmalıyım?

Programa damga vuran soru: Kızımı evlatlıktan reddedeyim mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.