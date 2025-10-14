Ankara'da Tarım İstişare Toplantısı Düzenlendi

Ankara'da Beypazarı Ticaret Odası öncülüğünde tarım alanında istişare toplantısı düzenlendi.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, odada yapılan toplantıda, ilçede yetiştirilen tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İlçenin tarım alanında daha fazla öne çıkması gerektiğini dile getiren Coşkun, "Oluşacak kooperatifle birçok sorunun çözüleceğini düşünüyor, çok şeyler başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelik de kooperatif kurulmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Oluşacak birliktelikten güç doğacaktır. Toplantıya katılanlar, böylesi bir çatı altında bir araya gelinerek ürünlerin işlenerek piyasaya arz edilmesinin daha önemli olduğunu beyan ettiler. Sonraki süreçte bu birlikteliğin oluşumuna bakacağız." diye konuştu.

Programa, Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Komisyonu üyesi Murat Karakaya ve üreticiler de katıldı.