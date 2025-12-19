Haberler

Taksiden 15 bin TL çalan kadın şüpheli tutuklandı; hırsızlık anı kamerada

Ankara'da bir taksiye müşteri gibi binen T.K. isimli kadın, şoförün 15 bin lirasını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı araç içi kamerasına yansıdı. Kadın, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

ANKARA'da müşteri gibi bindiği taksiden 15 bin lira çalan T.K. isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

Altındağ ilçesinde taksi şoförünün aracından 15 bin lirasının çalındığı yönünde şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplr, Altındağ'da taksiye müşteri gibi binerek şoföre ait 15 bin TL nakit parayı çalan kadın şüpheliyi, araç içi kamerasından tespit etti. İsminin T.K. olduğu saptanan şüphelinin, çantasını kamufle aracı olarak kullanarak kolçak içerisinden 4 bin TL, torpido gözünden ise 11 bin TL nakit parayı çalıp araçtan indiği anlar, kamera kaydına yansıdı. Şüpheli T.K., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

