Mansur Yavaş: Ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Daha önce duyurduğumuz ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz. 1 Şubat 2026 itibarıyla 'Sosyal Abonman' uygulamamızı başlatıyoruz. Belediyemizden sosyal destek alan, kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası yaklaşık 375 bin hemşehrimiz, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek" dedi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de ilk kez uygulanacak 'Sosyal Abonman' projesi kapsamında ABB'den sosyal destek alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası yaklaşık 375 bin vatandaş, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Uygulama ilk etapta kişiselleştirilmiş EGO kartı bulunan yaklaşık 140 bin hak sahibini kapsayacak. Diğer hak sahipleri ise kartlarını kişiselleştirmelerinin ardından aylık periyotlar halinde sisteme dahil edilecek. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen hak sahiplerine tanımlanacak 'Sosyal Abonman'; EGO Genel Müdürlüğü'ne ait otobüsler, metro, ANKARAY hatları ile TCDD Başkentray seferlerinde geçerli olacak. Uygulama, özel halk otobüslerinde geçerli olmayacak.

'1 ŞUBAT İTİBARIYLA 140 BİN KİŞİ FAYDALANACAK'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Sosyal Abonman' uygulamasıyla ilgili paylaştığı video mesajda, "Daha önce duyurduğumuz ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz. 1 Şubat 2026 itibarıyla 'Sosyal Abonman' uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulamayla; Ankara Büyükşehir Belediyemizden sosyal destek alan, kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası yaklaşık 375 bin hemşehrimiz, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek. İlk aşamada, 1 Şubat itibarıyla kartını kişiselleştiren 140 bin vatandaşımız bu haktan faydalanmaya başlayacak. Diğer hak sahipleri ise aylık periyotlarla peyderpey sisteme dahil edilecek. Bu uygulama, adım adım genişleyerek devam edecek ve tüm Ankaralı hemşerilerimizi kapsayacak şekilde, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçmiş olacak. Sosyal Abonman; EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında geçerli olacak. Bu uygulamayı hayata geçirirken, ulaşım esnafımızın da mağdur edilmemesini temel bir ilke olarak benimsedik. Tüm planlamalarımızı; kamu yararını, sürdürülebilirliği ve esnafımızın emeğini gözeterek yaptık. Toplu ulaşım altyapımızı güçlendirmek amacıyla otobüs alım sürecimiz de eş zamanlı olarak sürüyor. Bu kapsamda ekiplerimiz; en yeni teknolojiye sahip, çevreci ve verimli araçları kentimize kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor. Son olarak ekip arkadaşlarımızın Çin'de 5 farklı şehirde, 5 ayrı firmayla gerçekleştirdiği teknik inceleme ve görüşmeler de bu sürecin bir parçasıdır. Trafik ve ulaşım alanında adım adım hayata geçirdiğimiz başka çalışmalarımız da var" dedi.