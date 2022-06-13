Ankara'da selde kaybolan arıcıyı 350 kişilik ekip arıyor (2) CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAnkara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD koordinesinde yaklaşık 350 kişilik ekibin katılımıyla sabah saatlerinden itibaren sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Ramazan Gök'ün cesedine Karapürçek mahallesi mevkiindeki balçık bölgede ulaşıldı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi. Böylece Ankara'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 4'e yükselmiş oldu. Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Güncel Altındağ Ankara AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da selde kaybolan arıcıyı 350 kişilik ekip arıyor (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.