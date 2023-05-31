Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, mahsur kalanlar kurtarıldı

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlarında mahsur kalan 2 kişi iş makinesi ile kurtarıldı.

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlarında mahsur kalan 2 kişi iş makinesi ile kurtarıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Anadolu Bulvarı üzerindeki sokakta hafif ticari araçta mahsur kalan 2 kişi, belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile kurtarıldı. Yağış sonrası Demetevler Mahallesi'ndeki Şehit Cem Ersever Caddesi'nde de yolda çökme meydana geldi. Cadde trafiğe kapatılarak, onarım çalışması başlatıldı.