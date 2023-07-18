Ankara'da MKE Kapsül Fabrikası'nda Patlama: 4 İşçi Yaralandı

VALİ ŞAHİN: YARALILARIN BİLİNCİ AÇIK

Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Kapsül Fabrikası'nda yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Şahin, patlamanın sebebinin henüz belirlenemediğini belirterek, "4 işçimiz yaralandı. Şu anda tedavi altındalar. Bilinçleri açık, kimyasal bir yangın olduğu için söndürme çalışmaları dikkatle sürdürüldü. Oksijenle teması kesen malzemeler kullanıldı. Durum tamamen kontrol altında. Orada bir itfaiye ekibi ve MKE'nin kendi söndürme ekibi her ihtimale karşı nöbette. Yaralılar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bir yaralımızın durumu diğerlerine göre daha önemli. Hayati tehlikesi ile ilgili doktorlar tarafından bir kayıt gelmedi. Hepsinin bilinci açık. Tedavileri devam ediyor. Yangın, dışarıdaki binalara sıçramadı. İçerideki 2 ya da 3 bölümde etkili olmuş. Diğer bölümlere etkisi olmadı. Yangın Ar-Ge biriminde meydana geldi. Durum şu an itibarıyla endişe verici olma halinden çıkmıştır. Detaylı incelemeler teknik ekiplerce yapılacaktır" dedi.