Ankara'da, Maydonoz Döner işletmesine yönelik FETÖ davasının görülmesine başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıklara savunmaları için söz verdi.

Sanık Bahadır Tatlıbaş, 2021'de kamu görevinden ihraç edildiğini, daha sonra denediği işlerle evini geçindiremediğinden kalıcı bir iş aramaya başladığını ve bölgedeki döner sirkülasyonunu fark ederek bu işi yapmaya karar verdiğini anlatarak, "Farklı döner markalarına baktım. Maydonoz'u ziyaret ettiğimde nezih bir mekan olduğunu gördüm ve cazip geldi. Bayiliği için bilgi aldım. Bedelinin düşük olduğunu öğrendim. Bu yüzden tercih ettim." dedi.

Tatlıbaş, Maydonoz Döner İncek şubesini işlettiğini, şube için yaptığı harcamaları ailesinin desteğiyle sağladığını, Antalya'da da resmi ortağı olduğu şubelerin bulunduğunu, gayriresmi hiçbir ortaklığının bulunmadığını savunarak, şu beyanda bulundu:

"Antalya'daki şubeler kardeşimin ve çocukluk arkadaşımın şubeleri. Şubelerden gelen kar paylarını toplayıp aileme dağıtıyordum. Örgüt mensuplarına dağıtmam söz konusu değil. Ben FETÖ'nün yönlendirmesiyle döner işine girmedim. FETÖ'den işlem gören kimseyi işe almak konusunda talimat da almadım. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık Ahmet Mutlu Köylü de kimseye döviz göndermediğini, iddianamedeki paranın kendi hesabına ATM'den yatırdığı para olduğunu, FETÖ'ye finansman sağlamak gibi hiçbir eyleminin bulunmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Sanık Cevat Dalli ise Çanakkale'de FETÖ üyeliğinden yargılandığını ve cezasını tamamlayıp 2022'de tahliye olduğunu söyleyerek, bulduğu işlerin geçinmeye yetmediğini, çeşitli sektörlerden devir için dükkan aramaya başladığını anlattı.

Dalli, 2023'de babaevini satarak Ankara'da Maydonoz Döner şubesine ortak olduğunu belirterek, "Benim bu şubeyi almamda FETÖ'nün bir yönlendirmesi olmadı. Örgütsel amaçla dosyada adı geçen kimseye para yollamadım. SİGNAL isimli uygulamayı kullandım ama bu uygulama üzerinden herhangi bir örgütsel konuşma yapmadım ya da talimat almadım." beyanında bulundu.

Sanık Ebubekir Torun, reklam işiyle ilgilendiğini ve Maydonoz Döner'in iş yaptığı şirketlerden sadece biri olduğunu söyledi.

Torun, Maydonoz Döner şubeleriyle yaptığı reklam işi karşılığında ortaklık aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"L.D'yi 2020 yılında Yaşamkent'te iş yaptığım dönemde tanıdım. Bir çiğköfte zincirinin şubesinin sahibiydi. Reklam işi için benden kart aldı. Kendisinin ihraç olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Bağlıca'daki Maydonoz şubesini açtı. Açmasıyla beraber Maydonoz'la tanışmış oldum. Diğer şubelerin işlerini aldım zamanla. Dosyadaki diğer sanıklarla da böyle tanıştım. Ben işletmeci değilim, ortağım. Bu ortaklıklar resmidir. Benim bu işlerle bir ilgim yok. Herhangi bir örgütsel görüşmem olmadı."

Sanık Tahsin Özbay ise emekli asker olduğunu, Maydonoz Döner'le hiçbir bağlantısının bulunmadığını ve hakkında FETÖ kaydı olmadığını savunarak, "Ben kuyumcuyum. Dosyada adı geçen L.D. müşterimdi. Altın almaya gelirdi. Bazen altınlarını dükkanımda tutardı, güvenlik açısından. Ben örgütsel amaçla kimseden para almadım, vermedim tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da Maydonoz Döner şubelerini örgüt yönlendirmesiyle açmadıklarını, sadece ticari amaçları olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundular.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini ve sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin, sadece ticaret amaçlı eylemde bulunduklarını, suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyerek, tahliyelerini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ahmet Mutlu Köylü, Bahadır Tatlıbaş, Cevat Dalli, Ebubekir Torun, Mustafa Sayın, Mustafa Yavuz Özmen ve Tahsin Özbay'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti. Heyet, diğer sanıklar Emrah Ak ve Huzur Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 19 Aralık'a ertelendi.

İddianameden

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmaya çalıştığı, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel faaliyetlere başladığı anlatıldı.

FETÖ'nün örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yöntemler aradığı belirtilen iddianamede, Somca Gıda AŞ'ye bağlı Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman sağladığı, örgüt üyelerine de iş imkanı oluşturarak maddi destek verdiği tespitine yer verildi.

Firmanın Ankara'daki şubelerinde örgüt mensuplarını istihdam etmek için yüklü miktarda "himmet" toplandığı belirtilen iddianamede, söz konusu şubelerin resmi sahibinin ya da ortağının örgüt üyeliğine dair suç kaydı bulunmadığı ancak bu kişilerin yakınlarının örgüt üyeliğinden suç kaydı olduğu ve şubelere gayriresmi olarak ortak oldukları belirtildi.

Sanıkların terör örgütünün hedefleri doğrultusunda örgüte fon sağladığı aktarılan iddianamede, 9 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.