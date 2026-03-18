Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı öncesi market denetimi

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde gıda ve tüketim ürünleri fiyatlarını denetlemek amacıyla Ankara'da yoğun bir denetim süreci başlattı. Denetimler, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve tüketicinin korunması amacıyla gerçekleştiriliyor.

ANKARA'da Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi temel gıda başta olmak üzere tüketim ürünlerine ilişkin market denetimlerine devam etti.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla başta temel gıda ve tüketim ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi mağduriyetlerinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürdü. Bayram şekeri, lokum ve baklava gibi tüketimin artması öngörülen çeşitli ürünler satış yerlerinde kontrol edildi. Bu kapsamda, başkentteki zincir marketleri denetleyen ekipler, fiyat etiketleri, stoktaki ve raflardaki ürünlerde incelemelerde bulundu. İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, uygunsuzluk tespit etmesi halinde, tutanak tutularak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk ediliyor.

'YOĞUN BİR ŞEKİLDE DENETLEME YAPIYORUZ'

Denetimler ilişkin açıklama yapan Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, "Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak, piyasada haksız fiyat artışına mahal vermemek adına başta yerel ve ulusal marketler olmak üzere kafeteryalar restoranlar ve fırınlarda, haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetimi kapsamında Ankara ili genelinde yaygın denetimlerimize devam ediyoruz. Market denetimlerimizde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra bayram dolayısıyla baklava, tatlı, çikolata ve şekerleme reyonlarında da yoğun bir şekilde denetleme yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Netanyahu'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Bakın kağıtta ne yazıyormuş
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
FIFA'dan Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e kötü haber
Kremlin: İran'a İHA'larla ilgili teknoloji desteği verdiğimiz iddiaları gerçek dışıdır

Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek iddiaya yanıt
Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi
Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti

Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti
FIFA'dan Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e kötü haber
Bir an bile tereddüt etmedi! 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

"Alma onuru benim olacak" dediği ülkeden Trump'a tarihi rest