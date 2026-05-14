Haberler

Ankara'da otobüs firmalarına bilet fiyatı denetimi

Ankara'da otobüs firmalarına bilet fiyatı denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası otobüs firmalarında bilet fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, otobüs bilet fiyatları ile AŞTİ içindeki restoran ve kafelerdeki fiyat etiketlerini kontrol etti.

ANKARA'da Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası otobüs firmalarına yönelik bilet fiyatı denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs firmalarında bilet fiyatlarına yönelik incelemelerde bulundu. Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerde bulunarak çalışmaları takip etti. Ekipler, bilet fiyatlarının yanı sıra AŞTİ içerisindeki restoran, kafe ve büfelere yönelik fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürü Tan, satışa sunulan bilet fiyatlarının yolcuya verilen biletlerde yazan fiyatlarla aynı olup olmadığını kontrol ettiklerini belirterek, "Denetimlerimizde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) otobüs firmalarının beyan ettiği fiyat listesiyle, yolcunun biletindeki fiyatın uyumlu olup olmadığının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda idare yaptırımı uyguluyoruz. Ayrıca AŞTİ içerisinde; bilet satış noktalarında restoranlarda, kafeteryalarda ve büfelerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında denetimler yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da çıkacak, işte istenen cezalar

Aziz İhsan Suç Örgütü davasında mütalaa! İşte istenen cezalar
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Kocaeli’nde bir garip olay! Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül konuldu

Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

Mahalleyi üçe bölen gizem! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Özkan Yalım ile Özel'in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy

Özgür Özel'i zora sokacak yazışma dava dosyasına girdi

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...