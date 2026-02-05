Haberler

42 milyon liralık kaçak akaryakıt ele geçirildi; 2 gözaltı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir geri dönüşüm firmasına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 42 milyon lira olan 1 milyon 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan'daki geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üretilip piyasaya sürüldüğünü belirledi. Polisin 3 ay süren çalışmaları sonrası firmaya operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 42 milyon lira olan 1 milyon 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

