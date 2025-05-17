Ankara'da İnşaat Mağdurları Eylem Yaptı

Ankara'da İnşaat Mağdurları Eylem Yaptı
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Ankara'da bir inşaat firmasından ev alarak mağdur olan vatandaşlar, inşaatın durması ve sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle eylem düzenledi. Mağdurlar, noter onayı olmadan yapılan satışların sonuçlarını yaşıyor ve haklarını arıyor.

ANKARA'da satış vaadi sözleşmesi ile bir inşaat firmasından ev alıp, firmayla toprak sahipleri arasındaki sözleşmenin feshedilmesi ile mağduriyet yaşayanlar, inşaatın önünde eylem yaptı.

Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde 2015 yılında toprak sahipleri ile yapılan sözleşme sonrası bir firma tarafından 429 daire yapılmak üzere inşaat süreci başlatıldı. Ancak inşaatın devam etmemesi ve toprak sahipleri ile inşaat firmasının anlaşamaması üzerine, 2022 yılında firmayla olan sözleşme feshedildi. Firmadan satış vaadi sözleşmesi ile ev alan mağdurlar, noter onaylı alım yapmadıkları için mağduriyet yaşadı. Mağdurlar, durumu mahkemeye taşıdı. Mahkeme süreci devam ederken seslerini duyurmak isteyen mağdurlar, inşaatın önünde bir araya geldi. Eylem sonrası toprak sahipleri ile inşaatı üstlenen yeni firmanın yetkilileri ile arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay büyümeden sonlandırıldı.

'SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ'

Mağdurlardan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sema Gün, "Bu bir kentsel dönüşüm projesi ve biz bu kentsel dönüşüm projesinde devlet güvencesi söz konusu olduğu için yasal haklarımızı da araştırarak inşaat sürecinde daire satın aldık. Arkamızda gördüğümüz D Blok tamamen müteahhittin sattığı dairelerden oluşmaktadır. Ancak toprak sahipleriyle inşaat firması arasında olan anlaşmazlıklar nedeniyle sözleşme ve ruhsat iptal edildi. Bu süreç sonunda bizler deyim yerindeyse kapının önünde bırakıldık ve hiçbir şekilde hakkımızın olmadığı söylendi. Burada herhangi bir hakkımız olmadığı için de şu andan itibaren ne yapacağımızı açıkçası bilmiyoruz. Çaresizlik içinde sesimizi duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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