Ankara'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza

Ankara'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza
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Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 12 bin 432 ürün nedeniyle işletmelere toplamda 39 milyon 399 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen Fiyat Etiketi Yönetmeliği denetimlerinde işletmelere 39 milyon 399 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Valiliği, X sosyal medya hesabı üzerinden Ticaret İl Müdürlüğü'nün Mayıs ayı Fiyat Etiketi Yönetmeliği denetimlerine dair açıklamasını yayımladı.

538 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

Valiliğin açıklamasına göre mayıs ayında yapılan denetimlerde toplam 532 bin 952 ürün denetlendi. Yapılan denetlemelerde 12 bin 432 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi.

BEDELİ AĞIR OLDU

Açıklamada ayrıca haksız fiyat artışı nedeniyle işletmelere kesilen cezanın toplam 39 milyon 399 bin 712 lira olduğu açıklandı.

Açıklamada, " Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde; Denetlenen ürün adeti 532 bin 952, mevzuata aykırı ürün adeti 12 bin 432, uygulanan idari para cezası 39 milyon 399 bin 712 TL. Ayrıca, 936 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevki gerçekleştirilmiştir. Fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza

Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Oh ne ala bir dünya. Marketler, patronlar, siyasiler halkı soyup soğana çeviriyor. Ezilen gariban vatandaş. para kazanan yine bizi kazıklayanlara göz yuman yöneticiler. Bu cezalardan bizim çıkarımız ne? Sizin para kazanmanız dışında. Misal borsa İstanbula vatandaş parayı yatırıyor. Şu nur yüzlü ve kendisini Allahın zenginlikle imtihan ettiğini söyleyen m.v.nin de akrabaları olan kişiler tarafından vurgunlar yapılıyor. Ortaya çıkınca lafta cezalar kesiliyor. Vatandaşa geri ödeme yok ki.

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