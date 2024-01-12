Ankara'da Firari Cinayet Mahkumları Yakalandı

ANKARA'da jandarma ekipleri, cinayet davasında hüküm giyen ve açık cezaevinden firar eden 2 kişiyi yakaladı.

?Ankara Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 14 Nisan 2022 tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde cinayet davasında hüküm giyen ve 8 Aralık 2023 tarihinde Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 2 şüphelinin Altındağ ilçesinde gizlendiği tespit edildi. 10 Ocak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ve 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. isimli hükümlüler, Altındağ ilçesinde yakalandı. Firari hükümlüler, tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.