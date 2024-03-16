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Ankara'da Et ve Süt Kurumu mağazasında ucuz et ve süt kuyruğu

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Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Lodumlu Kampüsü içerisinde yer alan Et ve Süt Kurumu'nun mağazasında, ucuz et ve süt ürünü almak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, satış mağazasına girebilmek için önce sıra aldı, sonrasında dakikalarca kuyrukta bekledi. Ekonomik sıkıntılar ve tarım politikaları eleştirildi.

Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Lodumlu Kampüsü içerisinde yer alan Et ve Süt Kurumu'nun mağazasında, ucuz et ve süt ürünü almak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Kuyrukta bekleyen bir vatandaş, "Ekonomi kötü, iyice kötüye gidiyor. Ekonomiden anlamayan insanları ekonominin başına getirirsek, tarımdan anlamayan insanları başımıza getirirsek bu hale geliriz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Lodumlu Kampüsü içerisinde yer alan Et ve Süt Kurumu'nun mağazasında, ucuz et ve süt ürünü almak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, satış mağazasına girebilmek için önce sıra aldı, sonrasında dakikalarca kuyrukta bekledi.

"EKONOMİ KÖTÜ, İYİCE KÖTÜYE GİDİYOR"

Ucuz et alabilmek için Kızılay'dan geldiğini ifade eden bir vatandaş, fiyatların mahalle kasaplarına göre ucuz olduğunu söylese de yine pahalı kaldığının altını çizdi. Mağazaya birkaç kez geldiğini belirten vatandaş, şunları söyledi:

"Buraya üçüncü gelişim. İlk geldiğimde fazla beklemedim. Eskiden numaratör yoktu, istediğim kadar alabildim. İkinci geldiğimde fazla sıra vardı ama yine numaratör yoktu. Şimdi geldiğimde numaratör koymuşlar ve insanlar bekliyor. Ramazan Ayı boyunca saat 22.00'ye kadar açıklarmış. Önce mesai saatinde bitiyordu... Kasaplara göre uygun ama burası da pahalı. Aslında tarım ülkesiyiz, daha ucuza yememiz lazım. Ne yapacağız bilmiyoruz artık.

Bunu da arkadaşıma aldım. Ekonomi kötü, iyice kötüye gidiyor. Ekonomiden anlamayan insanları ekonominin başına getirirsek, tarımdan anlamayan insanları başımıza getirirsek bu hale geliriz. Kendi çitfçimizi, besicimizi desteklemiyoruz, dışarıdan ithal ediyoruz. Başka bir şey söylemek istemiyorum, daha çok söylenecek sözler var ama..."

Kuyrukta bekleyen bir emekli vatandaş ise emekli maaşı ile geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "Nereden geçineceksin emekli maaşıyla. Emekli maaşıyla geçinmek var mı? On bin lira, on iki bin lira para değil" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Ekonomi Ankara Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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