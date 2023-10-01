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Ankara'da bombalı saldırı girişimi öncesi teröristlerin kullandığı araç kameralara yansıdı

Çankaya ilçesinde bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasının önünde yaşanan bombalı saldırı girişimi öncesi teröristler, kullandıkları gri renkli ticari araçla olaydan saniyeler önce güvenlik kameralarınca kaydedildi. Öte yandan iki teröristten birinin kendini patlattığı sırada çevrede bulunan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar da kameralara yansıdı.