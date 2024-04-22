Ankara'da 'Blue Talks' etkinliği düzenlendi

Ankara'da "Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenen "Blue Talks" etkinliği kapsamında, çocuklarla ve gençlerle "Yarının İklim Liderliğiyle Etkileşim: Gençlerle Söyleşi" başlıklı atölye etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Blue Talks" etkinliği, üst düzey diplomatik katılım ve ortak çevresel eylem için önemli bir platform görevi görecek.

"Yarının İklim Liderliğiyle Etkileşim: Gençlerle Söyleşi" başlıklı etkinlikte konuşan Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, okyanusların insan hayatı, gıda güvenliği ve çevre için önemine ilişkin gençlerle sohbet etti.

Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik de okyanusların atmosferi temizlediğini anlatarak, daha doğmamış çocuklara nasıl bir gelecek bırakabilecekleri konusunda gençlerle sohbet etti.

Kosta Rika'daki Barış Üniversitesinin (UPEACE) Somali temsilcisi Dr. Mohamed Osman, insanların okyanusları kirlettiğine işaret ederek, bunu önlemenin mümkün olduğunu belirtti.

"Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenen "Blue Talks" etkinliği, gençlere yönelik eğlenceli ve öğretici aktivitelerle son buldu.

"Blue Talks"

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Barış Üniversitesi işbirliğiyle, Dışişleri Bakanlığı ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen "Blue Talks" etkinliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay??????? ile Kosta Rika, Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkenin Ankara büyükelçileri katılıyor.

Her yıl düzenlenmesi planlanan etkinlik, okyanusların iklim dayanıklılığındaki önemine odaklanacak ve etkinlikte üst düzey yetkililer ile uzmanların görüşlerine yer verilecek.