Üye Girişi
Haberler

Ankara'da 'Blue Talks' etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 'Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği' temasıyla düzenlenen 'Blue Talks' etkinliği kapsamında, çocuklarla ve gençlerle 'Yarının İklim Liderliğiyle Etkileşim: Gençlerle Söyleşi' başlıklı atölye etkinliği düzenlendi.

Ankara'da "Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenen "Blue Talks" etkinliği kapsamında, çocuklarla ve gençlerle "Yarının İklim Liderliğiyle Etkileşim: Gençlerle Söyleşi" başlıklı atölye etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Blue Talks" etkinliği, üst düzey diplomatik katılım ve ortak çevresel eylem için önemli bir platform görevi görecek.

"Yarının İklim Liderliğiyle Etkileşim: Gençlerle Söyleşi" başlıklı etkinlikte konuşan Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, okyanusların insan hayatı, gıda güvenliği ve çevre için önemine ilişkin gençlerle sohbet etti.

Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik de okyanusların atmosferi temizlediğini anlatarak, daha doğmamış çocuklara nasıl bir gelecek bırakabilecekleri konusunda gençlerle sohbet etti.

Kosta Rika'daki Barış Üniversitesinin (UPEACE) Somali temsilcisi Dr. Mohamed Osman, insanların okyanusları kirlettiğine işaret ederek, bunu önlemenin mümkün olduğunu belirtti.

"Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenen "Blue Talks" etkinliği, gençlere yönelik eğlenceli ve öğretici aktivitelerle son buldu.

"Blue Talks"

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Barış Üniversitesi işbirliğiyle, Dışişleri Bakanlığı ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen "Blue Talks" etkinliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay??????? ile Kosta Rika, Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkenin Ankara büyükelçileri katılıyor.

Her yıl düzenlenmesi planlanan etkinlik, okyanusların iklim dayanıklılığındaki önemine odaklanacak ve etkinlikte üst düzey yetkililer ile uzmanların görüşlerine yer verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Ankara Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title