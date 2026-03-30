Hasarlı araçların şasi numaralarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheli tutuklandı
Ankara'da deprem bölgesinden hasarlı araçların şasi numaralarını yurt dışındaki araçlara işleyerek dolandırıcılık yapan 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Olayın geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında "kaçakçılık kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında 27 Mart'ta gözaltı kararı alınmıştı.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara, İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonlar başlatılmıştı.