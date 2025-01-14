Ankara'da 1.3 Milyon TL'lik Sahte Gıda Operasyonu

(ANKARA) - Ankara Valiliği, iki iş yerinde sahte ve kaçak gıdalara yönelik yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 275 bin TL'lik sahte gıda ürününün ele geçirildiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından sahte ve kaçak gıdaların satış ve üretiminin yapıldığı iş yerlerinde yapılan aramalara ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince planlı istihbarat faaliyeti kapsamında İlimiz Çankaya ve Keçiören İlçelerinde iki iş yerinde sahte/kaçak gıda maddeleri satışı ve üretimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine alınan arama kararına istinaden yapılan aramada: Piyasa değeri yaklaşık 1.275.000 TL olan; -2500 litre Sahte Zeytinyağı -1000 kg Sahte Bal -400 kg Çay -600 kg Peynir ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili sorumlular hakkında adli tahkikata başlanılmıştır."