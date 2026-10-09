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Ankara Çubuk'ta 70 yaşındaki İsmail Demirci, 50 yıldır sobacılık yapıyor

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Ankara Çubuk'ta 70 yaşındaki İsmail Demirci, 50 yıldır sobacılık yapıyor
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 70 yaşındaki İsmail Demirci, babasından ve dedesinden öğrendiği sobacılık mesleğini yaklaşık 50 yıldır sürdürüyor. Demirci, değişen taleplere göre soba imalatı, tamiri ve satışı yaparken işlerin sonbahar ve kış aylarında hareketlendiğini söylüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaklaşık 50 yıldır sobacılık yapan 70 yaşındaki İsmail Demirci, babasından ve dedesinden öğrendiği mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Mesleği babasından ve dedesinden öğrenen ve yarım asırdır soba imalatı, tamiri ile satışı yaparak geçimini sağlayan Demirci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçmişte ağırlıklı olarak odun sobası ürettiklerini belirten Demirci, zamanla kömürlü ve kovalı sobaların yaygınlaştığını, kendilerinin de değişen taleplere göre üretim ve tamirat yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Mesleğinin ailesinden miras kaldığını anlatan Demirci, "Baba mesleği, dede mesleği. Yaklaşık 50 senedir bu işi yapıyorum. Eskiden sobaları kendimiz imal ediyorduk. Şimdi hazır sobalar da satıyoruz ama imalatımız ve tamiratımız devam ediyor." dedi.

Çocukluğunda eğitimine devam edemediği için babasının dükkanında çalışmaya başladığını dile getiren Demirci, "Aslında bu mesleği çok sevmedim ama okuyamadığım için dükkana girdim. O günden beri sobacılık yapıyorum. Çok şükür bugünlere geldik." diye konuştu.

"Havalar soğuyunca işlerimiz hareketleniyor"

Sobacılığın mevsimlik bir iş olduğunu belirten Demirci, özellikle sonbahar ve kış aylarında satışların arttığını ifade etti.

Doğal gazın yaygınlaşmasıyla müşteri profilinin değiştiğini anlatan Demirci, "Havalar sıcak olunca işlerimiz olmuyor, soğuyunca hareketleniyor. Şimdi daha çok hobi bahçesi sahipleri, köylerde yaşayanlar ve doğal gazı olmayan vatandaşlar soba alıyor." ifadelerini kullandı.

Demirci mesleğe başladığı yıllarda soba çeşitlerinin sınırlı olduğunu belirterek, "Genellikle odun sobası vardı. Sonra kömürlü ve kovalı sobalar çıktı. Şimdi birçok çeşit var. Biz de hem bunların tamirini yapıyoruz hem de ihtiyaçlara göre imalatını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yıllardır kullandığı el aletleri ve makinelerle soba kovalarının tabanlarını yenilediğini anlatan Demirci, mutlulukla yaptığı mesleğini yaşatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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