Ankara Bisiklet Festivali Beypazarı'nda düzenlendi
Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi tarafından düzenlenen Ankara Bisiklet Festivali, Beypazarı ilçesinde gerçekleştirildi. Festivalde Türkiye ve farklı ülkelerden 100'ün üzerinde bisikletçi yer aldı. Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, etkinliğin ilçeye büyük bir değer kattığını belirtti.
Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi tarafından düzenlenen Ankara Bisiklet Festivali Beypazarı ilçesinde yapıldı.
Türkiye ve farklı ülkelerden 100'ün üzerinde bisikletçinin katıldığı festival, Beypazarı ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'ndeki Ferhat Yağmurdeğer spor tesisleri bahçesinde katılımcıların çadır kurmasıyla başladı.
Ertesi gün başlayan festivalde güzergah boyunca geçilen köy ve kasaba yolları üzerinde polis ve jandarma güvenlik önlemi aldı.
Bisikletçiler Beypazarı'ndan, Kabaca, Uruş, Hırkatepe, Sekli, Nallıhan Kuş Cenneti'nden Çayırhan'a kadar pedal çevirdi.
Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, etkinliğin ilçede düzenlenmesinin Beypazarı'na büyük bir değer kattığını söyledi.