Anıtkabir, Ramazan Bayramı'nda 120 Bini Aşkın Ziyaretçiyi Ağırladı

HABER: ESRA TOKAT KAMERA: ONUR BİNGÖL

Anıtkabir, Ramazan Bayramı boyunca 120 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Bayram tatilini fırsat bilerek Ankara'ya gelen binlerce kişi akın akın Ata'nın huzuruna çıktı. Bayramın son günü insan selini andıran görüntüler kameralara yansırken, Anıtkabir'i aileleriyle ziyaret eden çocuklar Atatürk'ün kendileri için bağımsızlık ve özgürlük anlamına geldiğini dile getirdi, yetişkinler de "O'nsuz bayram geçirmek istemedik" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı boyunca 120 bini aşkın yurttaş Anıtkabir'i ziyaret etti. Memleketin dört bir yanından gelen çocuk, yaşlı, yetişkin binlerce kişi Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakarak sevgilerini dile getirdi.

Anıtkabir'de Aslanlı Yol, tören alanı, anıt merdivenleri gibi alanlarda yoğun kalabalık dikkati çekerken, ziyaretçiler Anıtkabir Komutanlığı'na bağlı saygı nöbetçisi askerlerin nöbet devir teslimlerini ilgiyle ve alkışlarla izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi.

"EŞSİZ BİR İNSAN"

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi önünde de ziyaretçiler saatler boyunca kuyruk oluşturdu. Ziyarete gelen ebeveyn ve çocuklar duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Kızıyla Anıtkabir'i ziyarete gelen Burcu Açıksarı "Atatürk'e olan vatan borcumuzu ödemek istedik. O bizim için çok büyük bir anlam taşıyor; çocuklarımız için, öğrencilerimiz için. Onu görmek istedik, bayramı onsuz geçirmek istemedik. Ona sevgimizi sunduk. Duygusal anlar yaşadık kızımla. Bizim için eşsiz bir insan" diye konuştu.

10 yaşındaki Eliz Açıksarı da duygularını "Çok mutluyum, Atamı ziyaret ediyorum. Bu ilk gelişim ve çok heyecanlandım. Atatürk benim için bağımsızlığın ve özgürlüğün sembolü tıpkı bayrağımız gibi." şeklinde dile getirdi.

"O OLMASAYDI BİZ BURADA BÖYLE MUTLU OLAMAZDIK"

Ailesi ile Anıtkabir'i ziyarete gelen 9 yaşındaki Beren Coşkun da "Ata'mızı ziyaret etmeye geldik. Çok güzel hissediyorum. Anıtkabir'i gezerken biraz hüzünlendik tabi. Atatürk bağımsızlığı, komutanlığı ve askerliği ifade ediyor" dedi.

Torunlarıyla Anıtkabir'e gelen 75 yaşındaki Ahmet Hazinedaroğlu da "Bayramlaşmak güzel birşey. Atatürk ile bayramlaşsınlar diye çocukları Anıtkabir'e getirdik çünkü onun sayesinde biz bugünleri yaşıyoruz. Onlar da bize bu vatan için mücadele ettiklerini ve nasıl kazandıklarını görsünler diye getirdik" diye konuştu. Ahmet Hazinedaroğlu'nun torunu 11 yaşındaki Duru Zeynep Yücel "Ata'mızı çok seviyorum. Buradaki anılar çok gerçekçi. O olmasaydı biz burada böyle mutlu olamazdık." diye konuştu.

"KİMSENİN BOYUNDURUĞU ALTINDA YAŞAMIYORUZ NE MUTLU BİZE"

Küçük yaştan itibaren Anıtkabir'e gelmeyi çok istediğini belirten 12 yaşındaki Batuhan Akbulut da "Bu yıl sonunda geldim. O olmasaydı şimdi Cumhuriyet olmayacaktı. O olmasaydı sadece tek bir kişinin adaleti olacaktı. Şu an yaşamamızın nedeni de Atatürk" dedi. 49 yaşındaki Sema Kurt ise "Çok yoğun duygular hissediyorum. Bu ikinci gelişim. Atatürk bize bir yurt bıraktı. Kimsenin boyunduruğu altında yaşamıyoruz ne mutlu bize" dedi.

"ATATÜRK BİZE ÖZGÜRLÜK VERDİ"

9 yaşındaki Mehmet Faruk Çökerekler, "Atatürk'ü görmek için geldik. Atatürk bize özgürlük verdi, bu ülkeyi kurtardı bize bir toprak verdi" derken 13 yaşındaki Ece Nur Akduval da duygularını "Anıtkabir'i gezmek çok güzel bir duygu. Atatürk bu toprakları almamızı sağlayan en büyük kurucu. Atatürk'ün bizim için bu toprakları alırken sarf ettiği çabayı gördüm Anıtkabir'i gezerken" şeklinde dile getirdi.

Anıtkabir, 2023 yılında 5.769.045 kişi tarafından ziyaret edilmişti.