Anayasa Mahkemesi 3600 Ek Gösterge Düzenlemesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi 3600 Ek Gösterge Düzenlemesini İptal Etti
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Anayasa Mahkemesi, devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için 15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma şartını getiren yasal düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme, farklı muamele yapılmasının Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartı getiren yasal düzenlemeyi iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, düzenlemenin yer aldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de 7417 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Başvuruda, söz konusu düzenlemeyle, aynı mevzuat kapsamında 15 Ocak 2023 öncesi ile sonrası atanan kişilere ek göstergeden faydalandırılmada farklı muamele uygulandığı, bunun "makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı" ifade edildi.

AYM, anılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek, iptaline karar verdi. İptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, 657 sayılı Kanun'da bazı devlet memurlarının ek göstergeden yararlanmasının düzenlendiği, düzenlemenin 15 Ocak 2023'ten önce atanmış olanlarla sınırlı tutulduğu ifade edildi.

Ek göstergelerden yararlanma imkanının sadece 15 Ocak 2023'ten önce atanmışlara tanınmasının, bu tarih ve sonrasında atanlar yönünden farklı muamele teşkil ettiğine işaret edilen kararda, "farklı muamelede bulunulmasının nesnel ve makul bir temelinin bulunmadığı" bildirildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, mesleğe başlama tarihleri nedeniyle uygulanan farklı muamelenin "mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu" vurgulanarak, belirtilen düzenlemenin iptaline karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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