Anamur'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi - Haberler

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Anamur'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde, Kütüphane Haftası kapsamında en fazla kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Kütüphane Haftası kapsamında en fazla kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Taner, ilçedeki halk kütüphanesini ziyaret etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bozdemir, en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Kütüphane Haftası, Mersin, Anamur, Kitap, Güncel, Haberler

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