Anamur'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Kütüphane Haftası kapsamında en fazla kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Taner, ilçedeki halk kütüphanesini ziyaret etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bozdemir, en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verdi.