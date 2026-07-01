Yavuz Ağıralioğlu: Hukukun Güçlü Olduğu Yerde Yatırım da Kalır, Sermaye de Kalır, Umut da Kalır

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Ülkeyi güvenli, müreffeh ve mutlu yapan şey yalnızca ekonomik büyüklük değildir. Asıl güvence hukuktur. Hukukun güçlü olduğu yerde yatırım da kalır, sermaye de kalır, umut da kalır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hukuk ve adalet vurgusu yaptı.

Ağıralioğlu'nun açıklaması şöyle:

"Milletimiz, siyasetçileri en çok ne zaman sevdi? Empati kurduklarında... Kendine oy vermeyenlerin de hukukunu koruduklarında... Hasımlarına adalet vadettiklerinde... Düşman bildiklerine bile hikmetle yaklaşabildiklerinde... Kalpleri yumuşak, sözleri vakur, yüzleri mütebessim olduğunda. Çünkü bu millet, tebessüm edeni de adaletli davrananı da sever."

Bugün sadece muhalefetin değil, milletimizin asabı bozuk. İktidarın kendisine şu soruyu sorması gerekir: Bu milletin huzuru niçin kaçtı? İnsanlarımız neden bu kadar gergin, bu kadar umutsuz?

Daha da düşündürücü olan şudur: Bu iktidar döneminde büyük servetler kazananlar bile mutlu değiller. Kazandıkları parayı bu ülkede değerlendirmeye güvenmiyor, başka ülkelere taşıyorlar. Demek ki mesele sadece para kazanmak değildir. Çünkü huzurun teminatı servet değil, hukuktur.

İnsanlar geleceğine güvenmiyorsa, mülkiyetinden endişe ediyorsa, yarın neyle karşılaşacağını bilmiyorsa; ne kadar zengin olursa olsun huzurlu olamaz.

Ülkeyi güvenli, müreffeh ve mutlu yapan şey yalnızca ekonomik büyüklük değildir. Asıl güvence hukuktur. Hukukun güçlü olduğu yerde yatırım da kalır, sermaye de kalır, umut da kalır.

Bizim mücadelemiz sadece ekonomiyi düzeltmek için değil; adalet duygusunu yeniden ayağa kaldırmak içindir. Çünkü biliyoruz ki hukukun olmadığı yerde ne zenginlik huzur getirir ne de imkanlar mutluluk sağlar."

Kaynak: ANKA