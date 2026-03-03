Haberler

Anahtar Parti Parti Sözcüsü Geçen: İran Kaynaklı Olası Göç Dalgası Dikkatle Yönetilmeli

Güncelleme:
Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, İran'a yönelik saldırıların Türkiye'ye yeni bir göç dalgası getirebileceği konusunda uyarıda bulundu ve Avrupa Birliği'nin maddi tekliflerine temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, İran'a yönelik saldırıların yeni bir göç dalgası riskini artırdığını belirterek, Avrupa Birliği'nin maddi tekliflerine karşı temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Geçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komşumuz İran'a yapılan saldırıların yol açtığı kaos ortamı, ülkemize yönelik yeni bir göç dalgası ihtimalini artırmaktadır. İran'dan gelebilecek göç dalgası dikkatle yönetilmelidir. Avrupa Birliği'nin maddi tekliflerinden ısrarla uzak durulmalı, göçün uzun vadeli olumsuz sonuçları unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

