Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan kavşak yenilenecek Baş döndüren 'ucube kavşak' sil baştan yenilenecek Anadolu'nun Karadeniz Bölgesi'ne açılan kapısı konumunda olan, sık sık trafik kazaları ile gündeme gelen ve 'ucube kavşak' olarak adlandırılan "Yeşilkent Kavşağı" sil baştan yenilenecek.

Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan kavşak yenilenecek

Baş döndüren 'ucube kavşak' sil baştan yenilenecek

SAMSUN - Anadolu'nun Karadeniz Bölgesi'ne açılan kapısı konumunda olan, sık sık trafik kazaları ile gündeme gelen ve 'ucube kavşak' olarak adlandırılan "Yeşilkent Kavşağı" sil baştan yenilenecek. Fiziki yapısı nedeniyle baş döndüren kavşakta çalışmalar başladı. Fore kazık çalışması başlayan projede yapılacak bağlantı yolları, köprüler, altgeçit ve üstgeçitler ile hem kazaların önüne geçilecek hem de trafik rahatlayacak.

Samsun'un İlkadım ilçesi sınırları içinde bulunan, Samsun-Ankara-İstanbul, Samsun-Ordu ve Samsun-Sinop yollarının kesişme noktasında yer alan, Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Yeşilkent Kavşağı, 2015-2018 yılları arasında yapıldı. Kavşak, açıldığı günden bu yana sürekli trafik kazaları ile gündeme geldi.

Kavşakta U şeklindeki altgeçitler sebebiyle trafikte kitlenmeler yaşanıyor, sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Sürücülerin zor anlar yaşadığı Yeşilkent Kavşağı'nda yaşanan bu soruna Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ise neşter vuruyor. Projesi tamamlanan ve yeniden yapımına başlanan projede ilk aşamada inşa edilecek yapıların fore kazıkları çakılmaya başladı.

Yapılan çalışmalarla kavşağın olduğu bölgeye bir adet 138 metre uzunluğunda altgeçit köprüsü, 1 adet 34 metre uzunluğunda altgeçit köprüsü, 1 adet 16 metre uzunluğunda menfez, 1 adet 154 metre uzunluğunda ilave köprü, 1 adet 164 metre uzunluğunda ilave köprü, 1 adet 29 metre uzunluğunda üstgeçit köprüsü inşa edilecek. Ayrıca toplam 11 kilometre uzunluğunda kavşak yolları yapılacak. Proje kapsamında 8 bin 659 metre kazık bulunuyor. Bu çalışmalar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı direkt Samsun-Ordu karayoluna bağlanacak. Ordu karayolunun ise çevre ve Samsun karayolu bağlantısı kurularak trafiğin rahatlaması sağlanacak.