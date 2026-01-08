Anadolu Üniversitesi'nde Dijital Dönüşüm ve Tasarruf

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Sadece dijitalleşme sayesinde 500 milyona yakın bir tasarruf sağlanmış oldu. Ancak bu sadece maddi bir kazanç değil, 100 milyondan fazla kitabın basılmaması demek, en az 3 milyon ağacın kesilmekten kurtulması demektir." dedi.

İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Adıgüzel, üniversitenin son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği akademik, bilimsel ve idari dönüşümü içeren bilançoyu paylaştı.

Sunum öncesi kendisinin de gazetecilik mezunu olduğunu belirterek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Adıgüzel, mesleğin kutsallığına ve zorluklarına dikkati çekti.

Gazeteciliğin büyük bir toplumsal sorumluluk gerektirdiğini belirten Adıgüzel, "Gazetecilik kamuoyunu aydınlatmak, doğru bilgiye ulaşmak için zaman zaman canları pahasına yapılan çok kutsal bir meslek. Şu anda dünyanın birçok yerinde sıcak çatışmalar var. Dolayısıyla gazetecilik yapmak gerçekten sadece fikirle değil, aynı zamanda bedenen de çok büyük bir fedakarlık gerektiren bir meslek." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı olmak üzere üç ana fonksiyonu olduğunu dile getirdi. Anadolu Üniversitesinin bu alanlardaki performansını detaylandıran Adıgüzel, son bir yılda 500'e yakın Web of Science indeksli makale ve toplamda 1650'yi aşkın bilimsel yayın yapıldığını, ayrıca 20 bilimsel dergiyle de üniversitenin bilimsel üretkenliğinin arttığını söyledi.

Üniversitenin uluslararası başarılarına değinen Adıgüzel, "2025 yılı içerisinde Anadolu Üniversitesinden 15 bilim insanı dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı. Ayrıca geçtiğimiz yıl 14 yeni patent başvurusunda bulunduk ve 11 girişimimiz şirketleşti. Anadolu Üniversitesi, özellikle sağlık ve sosyal bilimler alanında uzmanlaşan bir yapıya sahiptir." dedi.

Adıgüzel, üniversitenin kalite standartlarını yükselttiklerini ifade ederek, akredite olan program sayısının 7'den 16'ya çıktığını ve üniversitenin kurumsal akreditasyon sürecinin başarıyla sürdüğünü anlattı.

"Global Kampüs"

Anadolu Üniversitesinin dijitalleşme vizyonunu "Global Kampüs" ismiyle tanımlayan Prof. Dr. Adıgüzel, Açıköğretim sisteminin ulaştığı rakamları paylaştı.

Adıgüzel, yaklaşık 4,5 milyon mezunu ve 1,5 milyon aktif öğrencisi bulunan üniversitenin, Çin ve Hindistan'daki dev üniversitelerin ardından dünya üçüncüsü olduğunu hatırlattı.

Özellikle uluslararasılaşma adımları kapsamında hayata geçirilen "Türk Dili ve Kültürü Programı"nın başarısına vurgu yapan Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Türkçe, dizilerimiz ve filmlerimiz sayesinde dünyada çok popüler bir dil haline geldi. Biz bu ilgiyi akademik bir zemine taşıdık. İlk defa uluslararası öğrencilere yönelik açtığımız Türk Dili ve Kültürü Programı, ilk yılında 123 farklı ülkeden 3 bin 750 öğrenciye ulaşarak büyük bir başarı sağladı. Global Kampüs isminin hakkını veriyoruz. Bugün dünyanın neresinde bir Türk misyonu varsa, Anadolu Üniversitesi de oradadır."

Dijitalleşmede 500 milyon lira tasarruf ve çevreci dönüşüm

Prof. Dr. Adıgüzel, üniversitede gerçekleştirilen tasarruf ve dijitalleşme kararlarını da anlatarak, 2018 yılından itibaren fiziki kitap basımının durdurulması ve dijital materyallere geçilmesiyle hem ekonomik hem de ekolojik büyük bir kazanç sağladıklarını ifade etti.

Bu dönüşümün rakamsal boyutunu paylaşan Adıgüzel, "Sadece dijitalleşme sayesinde 500 milyona yakın bir tasarruf sağlanmış oldu. Ancak bu sadece maddi bir kazanç değil, 100 milyondan fazla kitabın basılmaması demek, en az 3 milyon ağacın kesilmekten kurtulması demektir. Ayrıca bu kitapların lojistiği, karbon salınımı ve basımı için harcanan su ve elektrikten yapılan tasarruf düşünüldüğünde aslında yapılan işin görünenden çok daha büyük olduğunu anlayabiliriz." şeklinde konuştu.

Adıgüzel, 81 ilde bulunan 90'dan fazla büronun kapatılarak hizmetlerin dijital merkeze taşınmasının da milyonlarca liralık tasarruf sağladığını belirterek, bu süreçte hiçbir çalışanın mağdur edilmediğini ve tüm personelin üniversiteler ve diğer kamu kurumlarına yerleştirildiğini vurguladı.

Öğrencilere sağlanan imkanlar

Kampüs hayatının canlılığına ve öğrenci odaklı uygulamalara da değinen Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin Türkiye'de en sevilen 3. üniversite kampüsü seçildiğini söyledi.

Adıgüzel, öğrencilere sağlanan sosyal destekler hakkında bilgi vererek, "Talep eden tüm öğrencilerimize yemekleri ücretsiz sunuyoruz. Ayrıca üniversitemiz bünyesindeki butiğimizde ayakkabıdan takım elbiseye kadar her türlü kıyafet desteğini ücretsiz sağlıyoruz. Geçtiğimiz ay binden fazla öğrencimiz bu imkandan faydalandı." dedi.

Yapay zeka destekli içerik üretimi

Prof. Dr. Adıgüzel, gelecek hedefleri arasında yapay zekanın eğitim müfredatına tam entegrasyonu ve sektörle işbirliğinin ilk sırada yer aldığını kaydederek, "Yapay zekayı sadece bir araç olarak değil, eğitim metodumuzun bir parçası haline getiriyoruz. Hem İletişim Bilimleri hem de Güzel Sanatlar fakültelerinde artık yapay zeka destekli içerik üretimi noktasında öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yetiştirmek gibi bir amacımız var." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ile işbirliği içerisinde kurulan "Anadolu Üniversitesi Haber Ajansı" bünyesinde 60 öğrencinin sektör standartlarında eğitim aldığını bildiren Adıgüzel, üniversitenin sektörün ihtiyacı olan eğitim programı uyguladıklarını belirtti.

Adıgüzel, öğrencilerin, Anadolu Ajansının uzmanları tarafından verilen eğitim müfredatı çerçevesinde sektöre uygun olarak kendilerini geliştirdiklerini dile getirerek, yazılı haberler dışında podcastler ve televizyon haberleri ile dijital gazetecilere hizmet edecek içerikler ürettiklerini sözlerine ekledi.