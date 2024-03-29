Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Ele Geçirilen Otomobildeki 3 Şüpheli Tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolda durumundan şüphelenilen otomobili durdurdu.

Otomobil ile içinde bulunan 3 kişinin üzerinde ve eşyasında yapılan aramada 1582 uyuşturucu hap ve 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.